Corinthians tenta contar com Garro para final do Paulista

Garro tem problemas no joelho direito no Corinthians

O Corinthians tenta contar a presença de Rodrigo Garro na final do Campeonato Paulista. A comissão técnica e o departamento médico trabalham para colocar em condições para o duelo contra o Palmeiras. No entanto, o técnico Ramón Díaz não garantiu que o argentino possa participar dos duelos decisivos pelo Estadual.

“É um jogador extraordinário. É muito importante para o nosso funcionamento. Todo corpo médico está fazendo todos os esforços para ele participar deste jogo. Foram vocês que elegeram Garro como um dos melhores do Brasil, e ele é fundamental para a gente. Vamos fazer todo o esforço para ele participar. Se ele não participar, temos grandes jogadores no ataque para substituí-lo”, disse o técnico.

Garro apresenta dores no joelho direito desde o ano passado. Porém, nesta semana, ele se ausentou de treinos e apareceu na partida da última quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, com um curativo no joelho esquerdo. O Corinthians ainda não deu detalhes da lesão do jogador até o momento.

Garro, aliás, ficou fora dos oito primeiros jogos do Corinthians nesse ano. Além disso, perdeu parte da pré-temporada com o restante do elenco. O argentino tem nove partidas disputadas nessa temporada, com duas assistências e um gol.

Com ou sem Garro, o Timão enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo, pelo primeiro jogo da decisão. Depois, no final do mês, após a pausa para a Data Fifa, os rivais voltam a se encontrar na Neo Química Arena.

