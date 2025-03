Vasco deve ceder minutos a Mauricio Lemos, reforço menos utilizado

Com apenas 17 minutos (excluindo acréscimos) na temporada, o zagueiro Mauricio Lemos ainda não mostrou ao que veio no Vasco. O clube, porém, visa aproveitar os 17 dias restantes antes da estreia no Brasileirão para recuperar jogadores.

O defensor, apesar de ainda não ser titular, se destaca nos treinos, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (14). Assim, pode ir a campo na primeira rodada do Campeonato, contra o Santos, no dia 30. Dentre os oito reforços no ano, ele é disparado o que tem menor minutagem.

Contratado junto ao Atlético-MG para a atual temporada, o uruguaio encontrou concorrência no setor. Além disso, chegou “atrasado” em relação aos companheiros e sentiu desconforto logo em sua primeira semana, atrasando sua estreia. Assim, o clube optou por realizar planejamento físico especial para Lemos.

Quanto à disputa no setor, o zagueiro Lucas Freitas tomou conta da posição. Enquanto João Victor é o titular pelo lado direito da zaga, Freitas – canhoto -, ganhou a confiança da comissão técnica, não deixando o campo pelos últimos 450 minutos (de novo, sem contar acréscimos).

Lemos, então, estreou no último jogo antes da sequência citada, entrando nos 17 minutos finais do clássico com o Flamengo, pela décima rodada da Taça Guanabara. A tendência, então, é que o uruguaio ganhe minutos nos jogos-treino que o Vasco realizará na intertemporada. O primeiro, já neste sábado (15), contra o Maricá, no CT Moacyr Barbosa.

