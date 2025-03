Botafogo é o melhor brasileiro ranking mundial de clubes da IFFHS

O Botafogo segue como o melhor clube brasileiro no ranking mundial de clubes divulgado nesta semana pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A equipe alvinegra terminou 2024 na quinta colocação e agora ocupa a décima posição, considerando o período de fevereiro e março deste ano.

O Real Madrid, atual campeão da Champions e do Campeonato Espanhol, lidera o ranking. Bayer Leverkusen e Atalanta vêm logo em seguida. Os adversários do Botafogo no Super Mundial de Clubes, Atlético de Madrid e PSG, também estão no top 10. O Flamengo, segundo clube brasileiro mais bem posicionado, ocupa a 14ª posição. Além disso, 13 outros clubes brasileiros estão no top 100.

Por sua vez, além do Botafogo e Flamengo, as demais equipes do Brasil estão nas seguintes posições: Atlético-MG em 17º, Corinthians em 30º, São Paulo em 38º, Palmeiras em 41º, Cruzeiro em 46º, Fortaleza em 49º, Bragantino em 54º, Internacional, Fluminense e Athletico em 60º, e Grêmio em 79º.

Em relação aos clubes pertencentes ao Eagle Football, holding de John Textor, dona da SAF do Botafogo, o Lyon ocupa a 69ª posição. O Crystal Palace é o 126º. Por fim, o RWD Molenbeek não aparece na lista dos 500 melhores times do mundo da IFFHS. IFFHS.

