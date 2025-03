Afastado, Júnior Santos retornará somente no Campeonato Brasileiro

O Atlético está em fase final dos preparativos para a decisão do Campeonato Mineiro. Neste sábado (14), o Galo entra em campo contra o América, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. Aliás, o clube alvinegro está tranquilo para a partida: após 4 a 0 no primeiro duelo, para perder o título será necessário vitória do Coelho por cinco gols de diferença. E o técnico Cuca não poderá contar com um dos principais reforços da temporada: o atacante Junior Santos.

O atacante lesionou-se durante um treinamento, na Cidade do Galo. Assim, ele está afastado desde 12 de fevereiro, quando o Galo enfrentou o Itabirito. Até então, Santos fez quatro partidas pelo Atlético e ainda não marcou gols.

O atleta, contudo, retornará as atividades somente no Campeonato Brasileiro. O detalhe, aliás, é que ele ainda não está nem na transição – período entre o departamento médico e os jogos. O jogador ainda faz trabalhos de fisioterapia. O Atlético não divulga de maneira oficial o tempo de retorno de seus atletas.

Contratação cara

Junior Santos chegou ao Atlético após grande destaque no time do Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. Diante do futebol apresentado, Cuca solicitou a diretoria o investimento no atleta. Para anunciá-lo, o Galo pagou 8 milhões de dólares (R$ 45,9 milhões) por 100% dos direitos.

