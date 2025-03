Danilo está fora de Fla-Flu decisivo e será cortado da Seleção

Danilo está fora da final do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo não conta com o zagueiro Danilo para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, neste domingo (16), no Maracanã. O Rubro-Negro informou que o defensor segue em processo de recuperação e, portanto, seguirá fora da decisão. Além disso, ele será cortado da lista da Seleção Brasileira.

Danilo, afinal, se recupera de uma lesão muscular grau um na coxa direita. De acordo com o “ge”, há um consenso entre Flamengo, CBF e jogador de que é importante aproveitar o período sem jogos para aprimorar a parte física. Desta maneira, a entidade deve anunciar em breve o substituto do jogador.

“O zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo, contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025”, em nota do Flamengo.

Desde que retornou ao Brasil, Danilo participou de cinco partidas, quatro como titular. Ele, aliás, não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Maricá por 5 a 0, no dia 22 de fevereiro, pela Taça Guanabara.

Sem Danilo, o Brasil recebe a Colômbia na próxima quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois disso, visita a Argentina, dia 25, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O elenco se apresenta a Dorival na próxima segunda na Capital Federal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.