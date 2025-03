Goleiro do PSG adotou estratégia diferente antes de brilhar nos pênaltis

Gianluigi Donnarumma foi o protagonista da classificação do PSG para as quartas de final da Liga dos Campeões. Isso porque o goleiro defendeu dois pênaltis do Liverpool. Antes desse momento decisivo, enquanto o técnico Luis Enrique orientava seus companheiros, o italiano foi visto indo em direção aos vestiários.

O arqueiro foi ao banheiro e o episódio inusitado repercutiu. Após ser o responsável por permitir a equipe francesa vencer o Liverpool em duelo pelas oitavas da Liga dos Campeões, Donnaruma explicou em tom de descontração em entrevista à “TV Sky”, da Itália, o motivo de ter ido com urgência para o banheiro.

“Eu precisava fazer xixi. Estou brincando, eu tinha preparado algo com o meu treinador. Era o certo fazer, para tentar pegar alguns pênaltis”, indicou o goleiro.

Na ocasião, aliás, o goleiro defendeu as cobranças de Darwin Nuñez e Curtis Jones. Com isso, o PSG venceu a disputa de pênaltis por 4 a 1. No tempo normal, os franceses venceram por 1 a 0 e repetiram o placar do jogo de ida, mas a favor dos Reds. Com o empate no placar agregado, a decisão da vaga foi para a prorrogação e, em seguida, para as penalidades.

PSG contou com outra arma para assegurar a vaga

Com a performance de destaque, Donnarumma recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Além do desempenho do goleiro, creditam a classificação do PSG a um torcedor, que estava com um megafone atrás do gol, no qual houve a cobrança dos pênaltis. Há relatos que ele ajudou o seu time do coração ao tirar a concentração dos jogadores do Liverpool com o item.

O Paris Saint-Germain enfrenta outro clube inglês nas quartas de final da Liga dos Campeões. Dessa vez, o seu adversário será o Aston Villa. O primeiro embate será na França, no dia 9 de abril. O duelo seguinte ocorrerá na Inglaterra, no dia 15 do mesmo mês.

