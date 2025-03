Cebolinha treina com grupo e pode reforçar o Flamengo em final do Carioca

Cebolinha treina com o grupo do Flamengo - (crédito: Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo fez uma nova atualização da situação dos lesionados, nesta sexta-feira (14), antes da final do Campeonato Carioca. Além da ausência confirmada de Danilo, o técnico Filipe Luís deve contar com o retorno do atacante Everton Cebolinha. Ele, aliás, participou da atividade normalmente junto com o elenco e pode ficar à disposição contra o Fluminese, neste domingo (16), no Maracanã.

“Nesta sexta-feira (14), o atacante foi reintegrado ao grupo e realizou parte do treinamento no campo do CT George Helal. O jogador tem apresentado boa evolução ao longo da semana”, informou o departamento de futebol do Flamengo.

Everton Cebolinha, afinal, lesionou-se na reta final da Taça Guanabara e está afastado dos jogos do Flamengo desde 22 de fevereiro. Assim, a atividade deste sábado (15) determinará se a comissão técnica o relacionará para o Fla-Flu.

Além dele, Michael e Bruno Henrique ainda estão em processo de recuperação e não devem jogar contra o Fluminense. Por fim, o Flamengo é campeão carioca em caso de empate ou nova vitória. A decisão será no domingo, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Fluminense, aliás, precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa do título para os pênaltis ou por dois ou mais gols de vantagem para ser campeão no tempo normal.

Boletim do Flamengo

Everton Cebolinha: Nesta sexta-feira (14), o atacante foi reintegrado ao grupo e realizou parte do treinamento no campo do CT George Helal. O jogador tem apresentado boa evolução ao longo da semana.

Danilo: O zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo, contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025.

Michael: Nesta sexta-feira (14), o atacante iniciou o processo de condicionamento físico. Vencida esta etapa, ele será reintegrado para os trabalhos em grupo.

Bruno Henrique: O atacante apresentou boa evolução ao longo da semana e segue em processo de recuperação.

