Reservas do São Paulo fazem jogo-treino no CT; elenco terá folga no fim de semana

O São Paulo encerrou a semana treinos no CT da Barra Funda, nesta sexta-feira (14). Dessa maneira, os atletas ganharam folga nos próximos dois dias e só voltam ao clube na segunda (17), ganhando um descanso da comissão técnica.

Na atividade desta sexta, o técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em dois. Os atletas que atuaram contra o Palmeiras, na última segunda, fizeram trabalho de mobilidade, fundamentos técnicos e posse de bola, além de um jogo em espaço reduzido. Lucas Moura, por sua vez, seguiu tratamento no joelho direito, assim como nas demais dias da semana.

Por outro lado, os atletas considerados reservas foram a campo para um jogo-treino contra o Grêmio Mauaense. Os jovens que estiveram na estreia do São Paulo no Brasileiro sub-20 participaram dos minutos finais do coletivo. O resultado, contudo, não foi divulgado.

A comissão técnica do São Paulo planeja fazer um jogo treino-treino no sábado (22), contra o São Bernardo, no Morumbis. A partida não terá presença de público no estádio tricolor.

A equipe se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. Afinal, o primeiro jogo pela competição nacional será no dia 30, contra o Sport, no Morumbis.

