América-MG x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de golear por 4 a 0 no jogo de ida, o Atlético-MG mede forças com o América-MG neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela final do Campeonato Mineiro. Assim, o Galo está bem próximo de ser hexacampeão estadual e tem enorme vantagem para administrar, no Estádio do Mineirão.

Vale destacar que o confronto aconteceria no Horto, porém a diretoria do Coelho pediu transferência para o Mineirão, palco do duelo da ida. A equipe necessita de um verdadeiro milagre para ficar com o troféu.

Onde assistir

O confronto deste sábado (15) terá a transmissão dos canais Globo (MG), Sportv, Premiere e Globoplay.

Como chega o América-MG

Para a decisão, o Coelho poderá ter a volta do atacante Figueiredo, que estava no Departamento Médico. Por outro lado, o meia Benítez deve seguir longe dos gramados, enquanto Cauan Barros foi expulso no confronto de ida. Além disso, o clube informou que Guilherme Pato passou por cirurgia no joelho esquerdo, na última quinta-feira.

Como chega o Atlético-MG

O Galo pode ter o retorno de Hulk, que iniciou trabalho de transição física e pode ser surpresa para a decisão. Dessa forma, a tendência é que o técnico Cuca repita a espinha dorsal do jogo de ida. Por fim, a equipe não contará com Júnior Santos, Brahian Palacios, Cadu e Caio Maia, todos lesionados.

América-MG x Atlético-MG

Jogo de volta da final do Campeonato Mineiro 2025

Data e horário: sábado, 15/03/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Jori; Mariano, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Elizari, Kauã Diniz e Miquéias; Adyson (Figueiredo), Fabinho e Renato Marques. Técnico: William Batista

ATLÉTICO: Éverson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Rubens; Gustavo Scarpa, Tomás Cuello e Rony (Hulk). Técnico: Cuca.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rafael Traci

