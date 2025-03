Dorival corta Neymar e mais dois jogadores da Seleção; veja substitutos

A Seleção Brasileira tem mudanças para a próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior convocou Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, nesta sexta-feira (14) pelo treinador Dorival Jr. para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pela competição. Os jogadores, afinal, foram chamados para os lugares de Danilo, do Flamengo, Ederson, do Manchester City, e Neymar, do Santos.

A principal expectativa era para o retorno de Neymar. O camisa 10 do Santos passou a semana em tratamento, fazendo fisioterapia, para se recuperar de um edema na coxa esquerda. O tratamento está sendo bem sucedido, mas não a tempo dele estar bem fisicamente para jogos tão intensos como os das Eliminatórias.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, anunciou Dorival Jr.

A situação de Danilo

Já Danilo, por sua vez, sofreu uma lesão de grau um na coxa direita. Além de ter desfalcado o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, o zagueiro não estará disponível para a partida de volta, no próximo domingo.

A delegação se apresenta em Brasília nesta segunda-feira (17) para dar início a preparação. Pela 13ª rodada, a Amarelinha, afinal, enfrenta a Colômbia, na quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, na capital federal. Depois disso, o Brasil encerra com a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

