Em meio a desfalques, Fluminense pode ter retorno de Lima para a final

Após 16 dias sem entrar em campo, o meia Lima está cada vez mais perto de retornar ao elenco do Fluminense. Afinal, o jogador deve constar na lista de relacionados para o duelo decisivo contra o Flamengo, domingo (16), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca.

Segundo o site “Lancenet”, o meia está, enfim, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Assim, deve ser reforço para o técnico Mano Menezes na decisão. Ele não atua desde 26 de fevereiro, na goleada histórica por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá (PA), pela Copa do Brasil.

Desde então, se recupera da lesão, que já o tirou dos últimos quatro compromissos do Tricolor. Lima foi ausência nos dois jogos da semifinal contra o Volta Redonda (placar agregado de 4 a 0 para o Fluminense), além do primeiro jogo da final. Este, vencido pelo Flamengo por 2 a 1, na última quarta-feira (12). Ele também não atuou contra o Caxias (vitória por 2 a 1), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Caso esteja apto a iniciar como titular, a tendência é que Serna vá para o banco de reservas. Lima tem seis jogos na temporada, somando 269 minutos e duas assistências. Cinco das partidas foram no Campeonato Carioca. O técnico Mano Menezes não pode contar com Fuentes (lesionado), Freytes (suspenso) e Ganso (se recuperando de cirurgia).

