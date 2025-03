Modelo garante ter recebido R$ 20 mil para fazer sexo com Neymar e amigos em festa privada

Neymar teria pagado R$ 20 mil para fazer sexo com modelo - (crédito: Foto: Reprodução / SBT)

A modelo Ane Awauada afirmou que recebeu R$ 20 mil para fazer sexo com Neymar e seus amigos durante uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo. Ao ser questionada pelo jornalista Léo Dias se teve relações com o jogador, ela confirmou a informação. O jornalista também perguntou se ela foi a única ou se havia outras pessoas envolvidas, ao que a modelo prontamente respondeu que foi uma das várias profissionais contratadas para o evento.

“Tinha mais alguém”, respondeu a jovem.

Ane também revelou que pelo menos 20 garotas foram contratadas para a festa, mas destacou que nenhuma delas sabia quem havia feito o convite. Ela, aliás, mencionou que todas tiveram os celulares recolhidos ao chegar ao local.

“Não sabíamos quem era. Partimos de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todas nós, e só quando chegamos lá ficamos sabendo de quem se tratava”, contou em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT), nesta sexta-feira.

Awauada ainda afirmou que, entre os presentes, só conhecia Neymar.

“A festa começou, todo mundo estava bebendo, havia uma mesa de poker com uns 11 caras (incluindo o atleta).”

O evento, no entanto, terminou quando a esposa de um dos participantes chegou ao local. A modelo, por sua vez, se defendeu de acusações:

“Eu não estava fazendo nada além do meu trabalho. Portanto, não sou errada, sou solteira, não sou casada, não tenho mulher grávida em casa. Além disso, eu não estava lá por safadeza. Estava sendo paga para estar lá”, justificou a modelo.

Festa de Neymar: dinheiro para impedir divulgação

Segundo o jornalista Léo Dias, o pai de Neymar teria oferecido R$ 80 mil para evitar o vazamento da informação.

Por sua vez, a assessoria de imprensa de Neymar negou que o jogador tenha participado da festa. A nota, esclareceu que, embora o helicóptero do atleta tenha sido visto no local, ele costuma emprestar a aeronave para amigos e familiares.

