Cruzeiro considera renovação com Lucas Romero, mas afirma que não terá pressa

Desde a aquisição das ações da SAF do Cruzeiro por Pedro Lourenço e a nomeação de Alexandre Mattos como CEO, o clube passou por uma reformulação significativa no elenco. A dupla foi ao mercado e contratou diversos jogadores para todas as posições. No entanto, um nome em particular já acende um alerta.

O volante Lucas Romero, um dos principais jogadores do atual elenco e ídolo da torcida, tem seu contrato no fim desta temporada, o que permite que ele assine um pré-contrato a partir de 1º de julho.

Embora o tempo seja curto, o Cruzeiro garantiu que não tomará decisões precipitadas e que a situação será analisada com calma. Importante destacar que, até o momento, não há negociações em andamento.

A favor do Cruzeiro, vale ressaltar o desejo de Romero de permanecer no clube. O jogador tem uma forte identificação com a Raposa e também quer continuar em Belo Horizonte.

Romero é titular nesta temporada, tendo participado de sete dos dez jogos da equipe. Ele chegou ao clube em 2024, ainda sob a gestão de Ronaldo Fenômeno.

