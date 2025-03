Cuca deve promover alteração importante na final entre América e Atlético

América e Atlético entram em campo, na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, partida de volta da final do Campeonato Mineiro. Para o jogo, o Galo deve contar com uma alteração importante.

O técnico Cuca deve promover o retorno de Hulk aos gramados. O camisa 7 está fora desde as semifinais, no jogo contra o Tombense, no dia 22 de fevereiro, quando lesionou a coxa direita.

Desde então, o atleta faz intenso trabalho de recuperação. Vale lembrar, inclusive, que ele trabalhou durante a folga de carnaval e foi até a Cidade do Galo para dar sequência no tratamento.

Com a notícia da liberação, resta agora saber se Cuca vai utilizar Hulk entre os 11 iniciais ou vai segurar o camisa 7 para uma possível entrada no segundo tempo.

Vale ressaltar que o Galo venceu a partida de ida por 4 a 0, também no Mineirão, no último sábado. Assim, entra em campo com tranquilidade. Desta forma, Hulk pode ser utilizado no segundo tempo, evitando, assim, qualquer risco de um retorno precoce.

O possível Galo para a partida é: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Arana; Franco, Gabriel Menino, Scarpa; Cuello, Rony e Hulk (Rubens).

