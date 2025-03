Santa Cruz x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santa Cruz vai receber o Sport neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda, pelo segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. O Santinha, aliás, joga em casa precisando reverter o placar de 2 a 0 que o Leão conquistou na Ilha do Retiro. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O Clássico das Multidões terá transmissão do Canal GOAT (Youtube).

Como chega o Santa Cruz

Com a vantagem de dois gols do adversário, o Tricolor precisa vencer por pelo menos o mesmo número de gols para tentar a classificação para a final. O fator casa, então, pode ajudar no desafio. A equipe, aliás, decide como mandante por ter feito a melhor campanha da competição.

Para o duelo, o técnico Itamar Schülle não poderá contar com Toty, que sentiu dores no joelho na última partida e, após exames, uma lesão foi confirmada. Assim, Israel deve substituit o lateral. Buscando a melhor condição física, o atacante Thiago Galhardo ainda não deve estrear como titular na partida.

Como chega o Sport

O Leão da Ilha tem uma boa vantagem de dois gols, mas precisará segurar o adversário fora de casa. A equipe, aliás, vem de seis jogos invictos para o duelo no Arruda. Na primeira fase, ficou em quarto lugar na classificação e garantiu a vaga na semi ao bater o Decisão por 3 a 0.

O técnico Pepa não perdeu nenhum jogador desde a primeira partida. Mas tem duas dúvidas, afinal, Titi Ortíz está se recuparando de lesão e Christian Barletta também não tem presença confirmada. Para o confronto, Igor Cariús pode retornar à equipe no lugar de Dalbert na lateral esquerda.

Santa Cruz x Sport

Semifinal do Campeonato Pernambucano – Jogo de volta

Data e horário: sábado, 15/03/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Arruda, Recife (PE)

Santa Cruz: Rokenedy; Israel, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues; Lucas Siqueira, Balotelli, Rafinha; João Pedro, Thiaguinho e Eduardo Tanque. Técnico: Itamar Schülle

Sport: Caíque França; Hereda, Chico, João Silva e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes:Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira

VAR:Daniel Nobre Bins

