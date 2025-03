Fortaleza x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza vai receber o Ceará neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O Clássico-Rei promete casa cheia, afinal, o Laion divulgou que mais de 35 mil torcedores já garantiram presença no confronto. Confira as principais informações da partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Verdes Mares (Ceará), Globoplay (Ceará), TV Ceará (canal aberto e Youtube) e TV Brasil (canal aberto), além do Canal GOAT (Youtube) e da FCF TV (YouTube).

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici tem a segunda melhor campanha do torneio, atrás do Ceará. Por isso fará a primeira partida em casa e, então, decidir na casa do adversário. Para avançar à final, o Laion eliminou o Ferroviário ao empatar em 0 a 0 na primeira partida e vencer por 1 a 0 no segundo duelo.

Para a próxima partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem dois desfalques certos. O primeiro é o lateral-direito Eros Mancuso, que trata de uma trauma no joelho. O zagueiro Brítez, com entorse no tornozelo esquerdo, também está fora. Além disso, o treinador tem duvidas no setor defensivo, mas deve entrar com a dupla Titi e Kuscevic.

Como chega o Ceará

Para chegar na grande final do Estadual, o Vozão eliminou o Maracanã com o placar agregado de 7 a 0. Aliás, a equipe chega para o clássico contra o Fortaleza após garantir classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira (13), então, venceu o Confiança nos pênaltis, com o placar de 3 a 0.

Agora, para o duelo fora de casa, o técnico Léo Condé analisa algumas situações. Uma delas é que Ramon Menezes precisou de substituição na última partida da equipe ao sentir dores e, portanto, é dúvida. Os desfalques certos, aliás, são: Bruno Tubarão, que segue na fisioterapia; Rafael Ramos, em fase de transição; Richardson, em tratamento de uma fascite plantar; e Pedro Henrique, em tratamento de uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito.

Fortaleza x Ceará

Final do Campeonato Cearense – Jogo de ida

Data e horário: sábado, 15/03/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi (David Luiz), Kuscevic e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Martínez e Pochettino; Moisés, Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Rodrigo Pereira (PE)

Assistentes: Victor Hugo (PR) e Luanderson Santos (BA)

VAR: Wagner Reway (SC)

