Claus espera passar despercebido em final do Campeonato Paulista

Raphael Claus apitará primeiro jogo da final do Paulista

Palmeiras e Corinthians começam a decidir a final do Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque. Além das expectativas dos clubes e a promessa de grandes jogos, também há uma visão especial para a arbitragem.

Raphael Claus será o árbitro do jogo de ida. Nesta sexta-feira (14), o árbitro participou de um evento junto com treinadores e capitães para promover a decisão. Claus disse que a final é um jogo diferente de se apitar e que espera que consiga sair da decisão despercebido em campo.

“Arbitragem para nós assim como as equipes é um jogo diferente por se tratar de um Dérbi, um grande jogo. E em relação à preparação, a gente vai nos doar ao máximo. Acredito que tem tudo para ser uma grande partida das equipes. Então, é a gente fazer o que viemos fazendo em relação à competição toda. Tem tudo para ser um grande espetáculo e a gente ao máximo vai passar despercebido”, afirmou.

Além disso, o árbitro recordou sua trajetória dentro do futebol e destacou que busca a final assim como os jogadores. Claus apitará o 53º clássico da carreira, sendo o primeiro em 2011.

“É uma satisfação muito grande a gente chegar nesse momento do campeonato. Assim como os jogadores e os treinadores, todos os profissionais buscam a final. Buscam chegar a decidir o título. Nós também buscamos esses jogos, que são os mais importantes. A gente tem uma preparação durante todo o campeonato para chegar nesse momento. Você até citou com relação ao meu nome. É o 53º clássico paulista da minha carreira. Eu comecei a apitar clássicos em 2011 e com muita dedicação eu estou podendo ainda viver esses momentos”, pontuou.

Polêmicas

Claus apitou a partida da fase de grupos do Campeonato Paulista. No jogo, o árbitro expulsou Yuri Alberto por simulação e gerou uma polêmica com o lado alvinegro. A segunda partida será comandada por Matheus Calçadan.

