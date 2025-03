Ex-Palmeiras e Inter, Cleiton Xavier é anunciado por clube amador de Curitiba

Aposentado dos gramados profissionais desde 2018, Cleiton Xavier é uma nova estrela do futebol amador. Nesta sexta-feira (14), o meia de 41 anos foi anunciado como novo reforço do Combate Barreirinha, clube da zona norte de Curitiba, e disputará a Suburbana, um dos principais torneios amadores do Brasil.

O ex-jogador deixou os gramados em 2018, quando atuava pelo CRB. O meia também teve passagens por Internacional, Palmeiras, Sport, Figueirense, CSA, Brasiliense, Gama e Metalist, da Ucrânia. Cleiton ainda disputou o Pan-Americano de 2003 com a Seleção Brasileira e conquistou o título brasileiro de 2016, com o Verdão.

No Combate, o meia é o grande reforço para os oitenta anos do clube. O Tricolor da Barreirinha é uma das principais camisas do futebol amador de Curitiba e já conquistou seis vezes o título da Suburbana. No ano passado, em seu retorno à elite, se classificou e acabou sendo eliminado pelo Operário Pilarzinho, nos pênaltis, nas quartas de final, em disputa que teve 16 cobranças.

A Suburbana de Curitiba é um dos grandes do torneio de futebol amador do Brasil. Jogadores com destaque no Paraná e também no país disputam o torneio, que acontece desde 1941. Em 2024, por exemplo, o Trieste conquistou o título tendo o goleiro Rodolfo, ex-Fluminense e Athletico, e o atacante Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo, no elenco.

