NBB: Brasília não se encontra em quadra e perde para o Pato

Depois de quatro vitórias consecutivas, o Brasília perdeu para o Pato Basquete por 98 x 80, nesta sexta-feira (14/3), no Paraná, e pode cair de posição no Novo Basquete Brasil (NBB). Na reta final da temporada regular, o time candango não conseguiu frear o ataque dos paranaenses e tropeçou fora de casa, correndo risco de ser ultrapassado pelo Franca na tabela. Ainda assim, a equipe está garantida para voltar aos playoffs pela primeira vez desde 2019.

Em uma noite inspirada e com a mão quente, o Pato fez mais de 22 pontos em todos os quartos e por pouco não ultrapassou a marca de 100 pontos totais pela segunda vez na temporada. O principal destaque foi o estadunidense Nate Barnes, autor de 27 pontos. Além dele, Novaes somou outros 20, com 100% de aproveitamento e mais sete assistências, enquanto o venezuelano Materan fez 16. Pelo Brasília, o principal responsável em tentar manter a equipe no páreo foi Lucas Lacerda, com 25 pontos, mas que não foram suficientes.

Com o resultado, o time candango viu a terceira colocação entrar em risco. Além de se distanciar do líder Minas e do Flamengo, os representantes da capital federal estão com uma derrota a mais que o Franca. Ou seja, se os francanos vencerem as três partidas que tem a menos, eles assumem o posto dos brasilienses.

Do outro lado, o Pato ganhou respiro na luta por uma vaga nos playoffs. Os paranaenses subiram para a 14ª colocação e abriram vantagem para os adversários Caxias, Mogi, Botafogo e Fortaleza, todos no páreo por três lugares.

O time candango retorna ao quadradinho na próxima segunda-feira (17/3), às 11h, quando recebe o Botafogo no último compromisso antes da pausa para o Jogo das Estrelas. O Brasília estará representado no evento por Lucas Lacerda, Anton Cook, Daniel Von Haydin e o técnico Dedé Barbosa.