Abel recorda momento de maior vergonha na carreira: ‘Chorei em frente da minha mulher e dos meus filhos’

Abel considerou que imprensa interferiu no lance de sua expulsão contra o Flamengo - (crédito: Foto: Diego Soares/Ag.Paulistão)

O clima de decisão do Campeonato Paulista já está presente em Palmeiras e Corinthians. Nesta sexta-feira (14), os clubes participaram de um evento organizado pela Federação Paulista de Futebol para promover a grande final. Nele, Abel Ferreira aproveitou para recordar algumas passagens no futebol brasileiro.

Em uma delas, o treinador comentou sobre a maior vergonha da sua vida. No ano passado, Abel recebeu o cartão vermelho após fazer um gesto obsceno para a arbitragem na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Como o lance passou despercebido pela arbitragem em campo, o VAR entrou em ação para expulsar o treinador. Abel acusou a imprensa de intervir na decisão do árbitro, Anderson Daronco, e confessou que chorou ao chegar em casa.

“Eu tenho que mudar, nós temos de mudar e vocês (jornalistas) têm de mudar. Eu entendo que as perguntas mais quentes dão cliques. Mas vocês têm essa responsabilidade. O momento de maior vergonha na minha vida foi no Palmeiras. Quando fiz um gesto a dizer que o árbitro não tinha coragem. E um de vocês, os que estão na câmera, foi capaz de parar o jogo para ir atrás para, propositadamente, me expulsar por um gesto que eu estava fazendo”, pontuou.

“A bola não estava em cima de mim. Eu não sou o protagonista. Cheguei em casa e chorei em frente da minha mulher e aos meus filhos, porque eles sabem que aquele não sou eu. Eu não sou os meus comportamentos. Eu tenho direito a errar como toda a gente. Sangrei por dentro porque algum de vocês decidiu passar uma imagem que, em momento algum, eu me revejo nela e que fui obrigado a pedir desculpa. Mas, não fiz para ofender quem quer que seja”, completou Abel.

