Neymar manda mensagem ao Papa Francisco: ‘Estamos em oração’

Demonstrando carinho pelo Papa Francisco, Neymar enviou mensagem de apoio ao Pontícife que está internado há um mês (desde o dia 14 de fevereiro). Aos 88 anos, luta para se curar de uma pneumonia bilateral.

“Papa Francisco, eu venho acompanhando as notícias que estão circulando no mundo inteiro. Estou aqui para te desejar muita força nesse momento e te mandar um grande abraço com muito carinho. Estamos em oração aqui. Fica com Deus”, disse Neymar em vídeo.

Além de Neymar, outras personalidades do futebol também declararam apoio ao Papa. Iker Munian, capitão do San Lorenzo, foi uma delas. O líder da Igreja Católica, aliás, é torcedor de carteirinha do clube argentino. Em 2014, inclusive, recebeu a equipe campeã da Libertadores no Vaticano.

“Estimado Papa Francisco, aqui, desde a sua casa, do seu clube San Lorenzo, enviamos um abraço muito forte, desejamos uma boa recuperação e esperamos por você aqui quando for possível”, declarou.

As mensagens estão na página “We Play For Peace”, uma iniciativa esportiva e inter-religiosa que reúne jogadores profissionais de futebol e renomadas lendas do esporte em eventos destinados a promover a paz através do esporte. O movimento, aliás, tem o apoio do Papa.

