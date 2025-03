CRB e ASA decidem o Alagoano, que teve inspiração na NBA e sistema multibolas

A segunda partida da decisão do Campeonato Alagoano 2025, entre CRB e ASA, acontece neste sábado (15) no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Todos os ingressos estão esgotados nesta que será a quarta final seguida entre os clubes. No jogo de ida, 2 a 2. Assim, quem vencer, leva o título. Contudo, novo empate, pênaltis. Atual tricampeão, o CRB tenta o 35º caneco (o CSA lidera, com 40). Mas o ASA, que não é campeão desde 2011, vem forte e busca o oitavo caneco.

O campeonato distribui premiação total de mais de R$2 milhões, com cotas para todos os participantes. Para a grande decisão, estão em jogo R$ 100 mil. Assim, esta quantia que representa a nona maior premiação divulgada entre todas as finais de estaduais pelo Brasil.

“Buscamos promover novas experiências para impulsionar tanto a qualidade do campeonato quanto o marketing da competição”, ressalta Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futabol (FAF).

Final do Alagoano terá ações especiais

Para a final, a Federação Alagoana promoverá novas ações desde antes do apito inicial ao final do jogo. Confira as principais:

– Lounge para quatro torcedores no campo (mas com sorteio realizado pelos clubes nas redes sociais).

– Atrativos dentro e fora do estádio.

– Show no intervalo com a banda local SambaLelê.

Além disso, fora do local da partida, a FAF, em parceria com a Ambev e a Abrasel, garantiu promoções aos torcedores em bares de Alagoas que estiverem transmitindo um jogo de futebol dos clubes do estado. O torcedor que for a um estabelecimento com a camisa do seu time, após a compra das primeiras cervejas, ganha uma nova gratuitamente. Mas com uma nova logomarca nas cores preto e dourado.

Fora de campo, a disputa também tem como destaque ativações e ações inéditas pensadas para o campeonato estadual. Ao longo de todo o campeonato – assim como em 2024 – o torneio contou com o sistema de multibolas, que será implementado também pela CBF no Brasileirão 2025. Com isso, as bolas são posicionadas sobre plataformas espalhadas pelo campo de jogo para facilitar e agilizar a reposição.

CRB X ASA

Final do Alagoano – Volta (na ida, 2 a 2)

Data e horário: 15/3/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Henri e Vitinho; Nathan Melo, Meritão e Gegê; Léo Pereira, Thiaguinho e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer

ASA: Matheus Vinícius; Paulinho, Zulu, Cristian Lucca e Charles; Tibiri, Fabrício e Sammuel; Thiago Alagoano, Keliton e Júnior Viçosa. Técnico: Ranielle Ribeiro

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (CBF-AL)

Assistentes: Rondinelle Tavares e Brigida Cirilo (CBF-AL)

VAR: Rafael Carlos Salgueiro (CBF-AL)

