F1: Norris supera Piastri e garante primeira pole da temporada de 2025

Norris fez o melhor tempo em todas as sessões e garantiu a pole position no GP da Austrália - (crédito: AFP)

A McLaren chegou com tudo para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Vencedor do título de construtores na última edição, o time britânico garantiu a dobradinha para a corrida do Grande Prêmio da Austrália após a classificação deste sábado (15/3), no circuito de Albert Park, com Lando Norris na pole position e Oscar Piastri em segundo. Atual tetracampeão mundial, Max Verstappen começa em terceiro, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto será o 15º. A largada, com previsão de chuva em Melbourne, está marcada para à 1h da manhã, na madrugada de sábado para domingo (16/3). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

A McLaren começou o ano novo da mesma forma que terminou o anterior. Dominante desde os treinos livres, a equipe marcou os melhores tempos em todas as sessões de classificação. O principal destaque foi Norris, mais veloz em todas as baterias e que garantiu a décima pole position da carreira.

“É perfeito começar o ano assim. Parabéns à equipe, que fez um trabalho espetacular, assim como terminou o ano passado. É só a classificação, vamos ver como vai ser amanhã. É uma corrida difícil, mas hoje foi um dia perfeito”, disse Lando.

Representando o Brasil no grid, Bortoleto apresentou um bom cartão de visitas na primeira participação em uma classificação da Fórmula 1. O brasileiro de 20 anos levou a Sauber para a segunda sessão, deixando para trás a Mercedes de Kimi Antonelli, a Red Bull de Liam Lawson e o companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

“A gente fez tudo que tinha hoje. Fiz uma boa volta no Q1 e encaixei tudo que precisava. Fui para o Q2, mas acho que fui muito ambicioso. Pensei que, se eu conseguir uma volta daquelas que só saem a cada cinco anos, talvez eu consiga ir para o Q3, mas era bem difícil, porque as distâncias eram grandes. Foi minha primeira classificação e fico feliz que conseguimos completar de uma boa maneira, sem acidente”, disse Bortoleto à Band.

Estreando pela Ferrari, Lewis Hamilton conseguiu apenas o oitavo posto, atrás do companheiro Charles Leclerc. As surpresas principais foram Yuki Tsunoda e Alexander Albon, que levaram os carros de RB e Williams ao quinto e sexto lugar, respectivamente. George Russell (4º), Pierre Gasly (9º) e Carlos Sainz (10º) completaram o top-10.

Depois da classificação, o próximo compromisso do Grande Prêmio da Austrália é a corrida, à 1h da manhã, na madrugada de sábado para domingo.

Como foi a classificação

Depois de sofrer dois acidentes nos treinos livres, Oliver Bearman, da Haas, abriu a classificação com um problema no motor e logo retirou o carro para os boxes. Outro que trouxe emoção foi Liam Lawson, da Red Bull, que travou e foi parar na brita uma vez e na grama em outra.

O destaque foi para Gabriel Bortoleto. Na primeira sessão de qualy de F1 da carreira, o brasileiro conseguiu uma boa volta já com o relógio zerado e avançou para a bateria seguinte. Ele marcou tempo de 1:16:516, apenas 0.604 atrás do líder Lando Norris, deixando para trás os eliminados Kimi Antonelli (Mercedes), Lawson, Esteban Ocon (Haas) e Bearman, além do companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

Os erros se repetiram no Q2. Alonso, Sainz, Doohan e Tsunoda passaram pela brita e até Hamilton chegou a rodar. Na tentativa de alcançar os dez primeiros, Bortoleto buscou uma volta rápida no fim, mas escapou e não conseguiu melhorar o tempo. O brasileiro ficou de fora, junto de Hadjar (RB), Alonso (Aston Martin), Stroll (Aston Martin) e Doohan (Alpine).

Piloto mais veloz das duas sessões anteriores, Lando Norris completou um giro apenas no final do Q3. O britânico repetiu a dose de velocidade, bateu o tempo do companheiro Oscar Piastri e garantiu a pole position. A surpresa foi Tsunoda e Albon, que colocaram a RB e a Williams, respectivamente, na frente das Ferraris de Hamilton e Leclerc.

Confira o grid

1. Norris (McLaren)

2. Piastri (McLaren)

3. Verstappen (Red Bull)

4. Russell (Mercedes)

5. Tsunoda (RB)

6. Albon (Williams)

7. Leclerc (Ferrari)

8. Hamilton (Ferrari)

9. Gasly (Alpine)

10. Sainz (Williams)

11. Hadjar (RB)

12. Alonso (Aston Martin)

13. Stroll (Aston Martin)

14. Doohan (Alpine)

15. Bortoleto (Sauber)

16. Antonelli (Mercedes)

17. Hulkenberg (Sauber)

18. Lawson (Red Bull)

19. Ocon (Haas)

20. Bearman (Haas)