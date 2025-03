Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians fazem neste domingo (16/3), às 18h30, no Allianz Parque, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista. O Verdão chega para o embate após eliminar São Bernardo e São Paulo nas fases anteriores. Por sua vez, o Timão bater Mirassol e Santos para buscar o título estadual. O duelo de volta está marcado para o dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record TV, da Cazé TV, da TNT, Max, Play Plus e Nosso Futebol.

Como chega o Palmeiras

Atual tricampeão paulista, o Verdão vai em busca da história. Afinal, o Palmeiras pode se tornar a primeira equipe a vencer o Estadual quatro vezes consecutiva. Para isso, o técnico Abel Ferreira espera abrir uma boa vantagem no Allianz Parque, diante de seus torcedores, para poder decidir na Neo Química Arena.

Aliás, o treinador conta com Piquerez, que voltou a ser relacionado na semifinal, diante do São Paulo, depois de se recuperar de uma lesão na coxa. Assim, pode assumir a vaga que vinha sendo ocupada por Vanderlan. A expectativa inicial era de que o mesmo pudesse ocorrer com Gustavo Gómez, mas o zagueiro sofreu uma entorse no joelho e está fora. O zagueiro Micael deve formar dupla com Murilo. Por fim, o time deve ser muito parecido com aquele que venceu o São Paulo, com Vitor Roque mantido no sistema ofensivo ao lado de Estêvão e Facundo Torres.

Como chega o Corinthians

Em contrapartida, o Timão terá um jejum para encerrar. Afinal, o Corinthians não levanta uma taça há seis anos. A última vez foi justamente no Campeonato Paulista, mas de 2019. Desde então, o Alvinegro não conseguiu vencer nenhuma competição e tenta acabar com essa seca e colocar mais uma taça na sua galeria.

Novamente, a comissão técnica de Ramón Díaz não deve contar com Igor Coronado, que segue ainda indisponível para retornar ao time. Afinal, o camisa 77 se recupera de uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita e precisa evoluir nos treinamentos para estar novamente à disposição. Assim, a única mudança no time para aquele que enfrentou o Barcelona-EQU, na quarta-feira, pela Libertadores, deve ser na lateral-esquerda. Afinal, Angileri deve entrar no lugar de Matheus Bidu.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Final do Campeonato Paulista – jogo de ida

Data e horário: 16/3/2025, às 18h30

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Micael e Murilo; Piquerez, Emi Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes:Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

