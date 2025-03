Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Grêmio decidirão o título do Campeonato Gaúcho, neste domingo (16), no Beira-Rio - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Internacional e Grêmio decidem o título do Campeonato Gaúcho, neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. O Colorado tem cenário favorável para assegurar o troféu, já que será campeão até com derrota por um gol de diferença. Por outro lado, o Imortal precisa de um triunfo por vantagem de três ou mais gols para chegar ao octacampeonato estadual.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da RBS (afiliada da Globo no Rio Grande do Sul), na TV aberta. SporTV, na TV fechada, e Premiere, pelo sistema pay-per-view, também exibem o clássico.

Como chega o Internacional

O Colorado teve início de temporada com apresentações irregulares e com uma série de lesões durante o Estadual. Neste cenário, o técnico Roger Machado teve quase que reformular totalmente o time titular. No decorrer do Gauchão, o Inter obteve sucesso em retomar o bom desempenho do segundo semestre de 2024. Neste contexto, a equipe chega à decisão do torneio ainda invicto neste início de temporada, com nove vitórias e dois empates.

Como venceu o primeiro clássico da final por 2 a 0, o Inter encaminhou o título do Gauchão. Roger conta com três indefinições no time titular, visto que há uma disputa na meta entre Anthoni e Rochet. A situação é a mesma no ataque, já que Carbonero e Wesley brigam por uma vaga, assim como Valencia e Borré. A tendência é a de que o comandante repita os 11 iniciais do Gre-Nal de ida da decisão e privilegie os bons momentos de Anthoni, Carbonero e Valencia.

Como chega o Grêmio

O começo de trabalho do treinador Gustavo Quinteros foi promissor, mas passa por um momento de oscilação no rendimento da equipe. Por isso, o comandante é alvo de questionamento, especialmente pelos erros defensivos. O Tricolor Gaúcho ainda precisará driblar o desgaste físico pelo calendário caótico de compromissos. Afinal, dividiu suas atenções na semana com o duelo com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil, o qual se estendeu a disputa de pênaltis.

Cinco jogadores voltam a ficar disponíveis para o técnico argentino, que poderá ficar na área técnica, após cumprir suspensão automática. A saber, o atacante Braithwaite, os laterais João Pedro e Lucas Esteves, que não tiveram lesões constatadas, o atacante Aravena e volante Cuéllar. Os dois últimos se recuperaram de problemas físicos a tempo do jogo decisivo, mas apenas o chileno deve ficar como opção no banco. A única dúvida está entre Monsalve e Edenilson no meio de campo.

INTERNACIONAL X GRÊMIO

Jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 16/03/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni (Rochet); Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho (Wesley), Alan Patrick e Carbonero (Wesley); Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Nailton Junior Souza Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

