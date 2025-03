Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O campeão do Campeonato Carioca 2025 será definido neste domingo (16) no clássico mais charmoso do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense fazem a finalíssima, às 16h, novamente no Maracanã. A primeira partida terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 1. Apesar da derrota, a torcida tricolor presente na partida de ida deixou o estádio com mais esperança por conta do gol no fim de Keno. Portanto, será mais um duelo acirrado entre as equipes de Filipe Luís e Mano Menezes.

Com o resultado, qualquer empate ou uma nova vitória o Flamengo fica com o título. Do outro lado, o Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levantar o caneco no tempo normal. Um triunfo por um gol de diferença, leva a decisão para as penalidades. Aliás, os clubes são os dois maiores campeões do Carioca. O Rubro-Negro acumula 38 conquistas, enquanto o Tricolor soma 33 troféus. É mais uma oportunidade para o time das Laranjeiras encurtar a distância para os rivais.

Onde assistir

Flamengo x Fluminense, partida de volta da final do Carioca, terá transmissão ao vivo da Globo e Band (TV Aberta), Goat (YouTube), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

Nos primeiros 90 minutos da decisão, o Flamengo conseguiu sair na frente pelo bicampeonato seguido do Carioca. A vitória por 2 a 1 veio com gols de Wesley e Juninho. Apesar do primeiro gol aos seis minutos, o Rubro-Negro baixou a intensidade, e controlou boa parte do duelo. O técnico Filipe Luís destacou em coletiva que o confronto está aberto, apesar da vitória no primeiro jogo.

A principal baixa do Flamengo no momento é Bruno Henrique. O atacante não esteve em campo na primeira partida da final, após sofrer uma lesão, e deve seguir fora do confronto de volta. Apesar do gol, Juninho deve começar novamente no banco, já que ainda em busca da melhorar a forma física. A tendência é para que o Rubro-Negro repita a escalação inicial do primeiro jogo. Além disso, existe uma expectativa pelo retorno de Everton Cebolinha, que foi reintegrado ao grupo na sexta-feira. No entanto, Danilo, Michael e Bruno Henrique seguem em recuperação no Ninho do Urubu.

Como chega o Fluminense

O gol de Keno deixou o Fluminense com uma desvantagem de apenas um gol na decisão estadual. O resultado faz com que a equipe jogue por uma vitória por dois gols de diferença, para chegar ao 34º título carioca. Mas além disso, a diretoria tricolor chegou a fazer uma reclamação da condução da arbitragem de Yuri Elino, por conta dos critérios marcados ao longo do jogo e expulsão de Freytes.

O fato principal foi a expulsão do zagueiro Freytes, que aconteceu após o apito final. O argentino entrou em provocação com Luiz Araújo, e acabou expulso pelo juiz. Assim, ele não ficará à disposição para o clássico. Para piorar, Mano Menezes ganhou outro desfalque no confronto. O lateral-esquerdo, Gabriel Fuentes, teve detectada uma lesão muscular na parte anterior da coxa esquerda. Desta maneira, Renê tende assumir a vaga. No entanto, o técnico tricolor pode improvisar Guga na esquerda, porém não é a tendêndia.

Mesmo com o revés, a equipe do Fluminense saiu com “sangue nos olhos” por conta da postura do árbitro e provocação de Luiz Araújo. De acordo com informações, o vestiário após o clássico foi de cobrança dos jogadores e de que há possibilidade de conquistar o título carioca. Germán Cano foi um dos que se posicionou fortemente na corrente entre os atletas.

FLAMENGO x FLUMINENSE (Ida: 2×1)

Final do Campeonato Carioca – Jogo de volta

Data-Hora: 16/3/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo, Band, Goat, Sportv e Premiere

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio, Renê (Guga); Otávio, Martinelli, Jhon Arias; Serna, Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.