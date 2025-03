Maringá x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil, o Athletico viaja para o norte do estado para começar a disputa por uma vaga na grande final. O Furacão encara o Maringá na tarde deste domingo (16), às 17h, no Estádio Willie Davids, na partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense.

Os clubes reeditam a decisão do último estadual. Em 2024, o Furacão levou a melhor sobre o Dogão, com duas vitórias em cima do clube da Cidade Canção. Aliás, o Athletico tem ótimo retrospecto contra o adversário. Em 15 jogos, foram 11 vitórias rubro-negras, incluindo na primeira fase do Paranaense deste ano, três empates e apenas um triunfo do Maringá.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Canal NSports, na TV fechada e no YouTube, e no serviço de streaming do Athletico.

Como chega o Maringá

Depois de eliminar o Coritiba nas quartas de final, o Dogão quer seguir causando estrago nos clubes da capital. Sob o comando de Jorge Castilho, que comanda o clube desde 2022, o Maringá tenta avançar para a sua quarta decisão de estadual em sua história. A arma do Tricolor para surpreender o Furacão é a boa marcação individual, velocidade e as bolas longas.

Como o Athletico

Embalado com uma sequência de 12 jogos sem perder, o Furacão quer manter o embalo para brigar pelo tricampeonato. Maurício Barbieri pode fazer alterações por conta do desgaste, já que o jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (19). Uma das dúvidas é Felipinho, que deixou a partida contra o Guarany de Bagé mancando e pode ser substituído por Patrick.

MARINGÁ X ATHLETICO

Campeonato Paranaense – Semifinal – Jogo de ida

Data e horário: domingo, 16/03/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)

MARINGÁ: Dheimison; Raphinha, Ronald, Tito e Max Miller; Rodrigo, Buga, Moraes, Zé Vitor e Edison Negueba; Maranhão. Técnico: Jorge Castilho.

ATHLETICO: Mycael; Hayen Palacios, Tobias Figueiredo, Léo e Fernando; Raul, Patrick (Felipinho) e Zapelli (João Cruz); Kevin Velasco, Matheus Babi e Luiz Fernando. Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

Assistentes: Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich

VAR: Adriano Milczvski

