Red Bull Bragantino anuncia contratação do volante Fabinho, ex-Palmeiras

Revelado pelo Verdão, Fabinho registra muitos títulos desde a base até o profissional. Entretanto, a falta de oportunidades entre os titulares pesou para ele aceitar uma transferência para outro clube.

Fabinho afirmou, em entrevista ao RB Bragantino, que o meio-campista Jhon Jhon, também ex-Palmeiras, teve papel fundamental para o volante enxergar a oportunidade em um novo clube.

“Sempre tive vontade de jogar aqui. O Jhon Jhon, que é um amigo muito próximo, sempre falou muito bem do clube e do ambiente, o que aumentou ainda mais meu interesse. Quando surgiram as conversas, fiquei muito feliz. Estou satisfeito e motivado para conquistar meu espaço e fazer história aqui. O projeto do clube, suas metas e toda a estrutura também pesaram na minha escolha”, acrescentou.