Vasco derrota o Maricá por 4 a 2 em jogo-treino

O Vasco venceu o Maricá por 4 a 2, neste sábado, em jogo-treino realizado no CT Moacyr Barbosa. Dessa forma, o time passou pelo primeiro teste antes da estreia no Brasileirão. Os gols foram de Rayan, Sforza, Souza e Paulinho.

A atividade ocorreu em quatro tempos de 30 minutos. Ao longo do confronto, a comissão técnica promoveu diversas alterações, o que possibilitou testar vários jogadores.

Além disso, os números finais da vitória foram definidos no último tempo, com gols de Souza e Sforza, que começaram a partida no banco de reservas.

Agora, a tendência é que a equipe comandada por Fábio Carille realize mais um amistoso antes do dia 30. Afinal, nesta data, o Vasco enfrentará o Santos, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.

