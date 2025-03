Remanescente de 2018, Romero vira trunfo do Corinthians para final do Paulistão

O Corinthians sonha em encerrar um jejum de seis anos sem títulos nas próximas semanas. Afinal, o Timão encara o Palmeiras na grande final do Campeonato Paulista. Para voltar a levantar uma taça, o clube aposta na experiência do atacante Romero, que sabe o que é ser campeão diante do maior rival do Alvinegro.

Hoje capitão corintiano, Romero esteve na campanha do título brasileiro de 2017, que teve os dois rivais duelando até as últimas rodadas pela liderança, e também do Paulistão de 2018, que o Timão venceu no Allianz Parque. Para o paraguaio, vencer o Palmeiras na decisão tem um gosto especial.

“Título é título, independente do adversário. Mas jogar uma final com o maior rival é muito mais especial. Tive o privilégio de ganhar o título em 2018, e é muito especial para o nosso torcedor naquela época”, disse Romero, que prosseguiu.

“Pensamos mais em nós, independente do adversário, que respeitamos. Nosso objetivo desde o começo do ano era voltar a ser campeão pelo Corinthians, depois de muitos anos. Nosso maior objetivo é esse e vamos lutar até o último minuto para esse grupo de jogadores, diretoria, treinadores, funcionários, fiquem na história. o objetivo é conseguir isso. Claro que existe uma pressão extra por ser Derby, mas o objetivo é ganhar o título. Tomara que a gente esteja bem nos dois jogos”, completou.

Romero vira referência dentro do Corinthians

Com a saída de Cássio, Paulinho, Fagner e outras referências do elenco corintiano, Romero assumiu o papel de capitão do time. Quando ele está na reserva, o goleiro Hugo Souza é quem fica com a braçadeira. Contudo, é o paraguaio que chama a responsabilidade nos momentos difíceis e decisivos.

Depois da derrota para o Barcelona-EQU por 3 a 0, por exemplo, Romero foi o único jogador do Corinthians a dar entrevista. Nas palestras antes do jogo, o paraguaio costuma dar o último incentivo. Tudo isso sem ser titular absoluto com o técnico Ramón Díaz.

Apesar de ser o líder de jogos disputados no elenco nessa temporada, empatado com Yuri Alberto, com 16 partidas, Romero costuma começar os embates no banco de reservas. Entretanto, também é a primeira opção de Ramón Díaz para entrar em campo.

Caso Rodrigo Garro não reúna condições para jogar, o atacante deve começar a primeira partida da final no Allianz Parque. Assim, ele vai iniciar a busca pelo seu tricampeonato paulista, já que ele conquistou o Estadual em 2017 e 2018.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.