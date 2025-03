Palmeiras intensifica trabalhos táticos ofensivos na véspera da primeira final do Paulista

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (15), intensificando a preparação o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira dirigiu um trabalho tático de olho no Corinthians – os times duelam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Após um exercício com foco na construção de jogadas, o elenco ensaiou o posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, houve uma atividade recreativa.

Piquerez tem grandes chances de assumir a vaga de Vanderlan. O uruguaio é um dos trunfos de Abel após se recuperar de lesão na coxa direita e ser relacionado na semifinal frente ao São Paulo.

Por outro lado, Gustavo Gómez deve ser preservado. Por mais que a entorse que ele sofreu no joelho esquerdo não seja caso de cirurgia, o capitão deve se recuperar sem afobação para o segundo jogo da decisão. Desse modo, Micael, fará a dupla de zaga com Murilo.