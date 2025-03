América x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Neste sábado (15/3) sai o campeão mineiro. O Galo, que fez 4 a 0 no América, na ida, está bem perto do hexa - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Após golear por 4 a 0 no jogo de ida da final diante do América, o Atlético tem grand evantagem para a volta, neste sábado (15/3), às 16h30 (de Brasília), pela final do Campeonato Mineiro. O Coelho precisa devolver os quatro gols ou Galo está bem próximo de ser hexacampeão estadual. O duelo será no Estádio do Mineirão. A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 15h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede.

A cobertura da Voz do Esporte também conta com os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de Rogério Souza. Não perca nada deste América x Atlético, valendo título.

