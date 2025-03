Quinteros encerra preparação e define escalação do Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros encerrou, neste sábado (15), a preparação do Grêmio para o GreNal decisivo do Campeonato Gaúcho. O técnico argentino promoveu uma atividade física e outra tática no CT Luiz Carvalho e, assim, definiu a escalação. A bola vai rolar neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, e o Tricolor precisa vencer por 3 gols de diferença para ser campeão direto.

Dessa forma, uma vitória do Grêmio de Quinteros sobre o Inter por 2 gols de diferença levará o duelo para os pênaltis. Campeão em todos os anos desde 2018, o Tricolor busca o octacampeonato, o que faria o time igualar o feito do Inter entre 1969 e 1976.

Quinteros, aliás, terá o retorno do volante Cuéllar, recuperado de um edema na coxa esquerda. Camilo o substituiu no jogo de ida. O próprio Quinteros, inclusive, não compareceu à primeira partida, cumprindo suspensão, sendo substituído pelo auxiliar Leandro Desábato.

O zagueiro Jemerson, outro que cumpriu suspensão no jogo de ida, retorna. Entretanto, ele deve ser opção no banco de reservas. Portanto, a provável escalação do Grêmio para o GreNal 446 tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Braithwaite.

O treinador, porém, só divulgará a escalação oficial a cerca de uma hora para o início da partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.