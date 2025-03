Fábio e Samuel Xavier recebem homenagens do Fluminense

O goleiro Fábio e o lateral-direito Samuel Xavier foram homenageados pelo Fluminense neste sábado (15/3), no CT Carlos Castilho. Os dois receberam camisas que celebram os 200 jogos pelo Tricolor. Aliás, ambos completaram a marca na derrota para o Flamengo por 2 a 1, na última quarta-feira (12/3), no Maracanã, pela ida da final do Campeonato Carioca.

Eles receberam do presidente Mário Bittencourt camisas com seus nomes e o número 200 às costas. Tanto Fábio quanto Samuel Xavier já fazem parte da história do clube, com as conquistas da Conmebol Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024 e do bicampeonato Carioca e da Taça Guanabara em 2022 e 2023.

Samuel Xavier desembarcou em Laranjeiras em 2021, mas disputou posição com outros jogadores ao longo desses anos, sobretudo com Guga. Desde então, o camisa 2, aos 34 anos, acumula sete gols, dez assistências, 87% acerto no passe, 171 interceptações, 231 desarmes e 865 bolas recuperadas.

Já o goleiro Fábio, hoje com 44 anos, chegou ao Fluminense em 2022. Em 200 jogos, o goleiro tem 78 jogos sem sofrer gols (39%), 611 defesas (sendo 344 em finalizações dentro da área), 76% de bolas defendidas e quatro pênaltis defendidos. Já o lateral acumula sete gols, dez assistências, 87% acerto no passe, 171 interceptações, 231 desarmes e 865 bolas recuperadas.

