Fluminense deve ter Renê na final do Carioca

Renê deve ser titular do Fluminense contra o Flamengo - (crédito: Lucas Merçon/Fluminense )

O Fluminense encerrou neste sábado (15) a preparação para encarar o Flamengo, neste domingo (16), na final do Campeonato Carioca. A bola vai rolar às 16h no Maracanã, e o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão direto. Triunfo por apenas um gol de diferença leva para os pênaltis. O lateral-esquerdo Renê deve ser a novidade da escalação.

O lateral deve ser opção já que o titular Gabriel Fuentes está lesionado, enquanto Freytes cumprirá suspensão após ser expulso nos minutos finais da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no jogo de ida, quarta-feira passada (12). Dessa forma, Mano Menezes optou por não improvisar no setor.

Outro que deve retornar, mas começar no banco de reservas é o meia Lima. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, ele foi poupado no jogo de ida, mas treinou sem limitações desde então. Por outro lado, os meias Renato Augusto e Ganso seguem fora.

Já a lateral direita deve ter Samuel Xavier, barrando, portanto, Guga, titular no jogo de ida contra o Flamengo. Entretanto, o camisa 2 entrou no decorrer da partida, completou 200 jogos pelo Fluminense e foi homenageado pelo Tricolor com uma camisa especial.

A provável escalação do Fluminense, portanto, tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Otávio, Martinelli, Arias, Serna (Keno ou Lima), Canobbio e Cano.

