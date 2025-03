Cuca iguala Levir e se torna maior campeão do Mineiro

O técnico Cuca entrou para a história do Campeonato Mineiro. O treinador, de 61 anos, levou o Atlético ao hexacampeonato, neste sábado (15), e conquistou o título estadual de Minas Gerais pela quinta vez na carreira. Assim, igualou o ex-treinador Levir Culpi como o maior campeão da competição.

Cuca conquistou quatro dos cinco títulos com o Atlético. Além da conquista deste ano, também foi campeão em 2012, 2013 e 2021. Um dos grandes treinadores da história do Galo, ele também conquistou a Libertadores de 2013 e o Brasileirão e Copa do Brasil de 2021. Dessa forma, soma sete títulos pelo clube.

Além dos quatro títulos estaduais com o Atlético, Cuca também foi campeão com o Cruzeiro, em 2011. Levir Culpi, por sua vez, conquistou o Campeonato Mineiro em 1995, 2007 e 2015 com o Galo, além de 1996 e 1998 com a Raposa. Dessa forma, foi o primeiro treinador pentacampeão do estadual.

Maiores campeões do Mineiro:

(5) Levir Culpi: 1995, 1996, 1998, 2007 e 2015

(5) Cuca: 2011, 2012, 2013, 2021 e 2025

(4) Yustrich: 1948, 1952, 1964, 1977

(4) Airton Moreira: 1949, 1956, 1965, 1966

(4) Hilton Chaves: 1972, 1973, 1974 e 1986

