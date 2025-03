Ceará vence Fortaleza e está a um empate do 47º título cearense

Fortaleza e Ceará fizeram jogo truncado. Mas, no fim, Alvionegros vencem e abrem vantagem na decisão do Cearense - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC)

Deu Ceará no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Neste sábado, 15/3, no Castelão, o Vovô venceu o Fortaleza – que teve o mando de campo – por 1 a 0. Gol de Fernando Sobral, de pênalti. Assim, abre vantagem para a partida de volta, novamente no Castelão, mas desta vez com o mando e maior parte da torcida. Caso vença ou empate, leva o título pela segunda vez seguida. Contudo, se o Fortaleza vencer por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Por dois gols, será o campeão. Ceará e Fortaleza levaram o Cearense 46 vezes, cada. Quem vencer neste ano, volta a ser, isoladamente, o maior ganhador estadual.

Fortaleza e Ceará: equilíbrio e poucas chances

O primeiro tempo foi de equilíbrio e estudos. O Fortaleza teve mais a bola e buscou mais efetivamente o ataque. Mas ofereceu pouco perigo ao gol de Bruno Ferreira, já que o chute de Lucero, que o goleiro defendeu, foi anulado por impedimento e o outro lance relevante foi um escanteio em que Marinho tentou gol olímpico. Já o Ceará, mesmo se impondo menos, teve boa chance no fim da etapa, com Sasha mandando para fora.

O segundo tempo começou com o Fortaleza tentando chutes de fora da área, o melhor com Marinho, e o Ceará quase marcando em cabeçada de Aylon. Mas, depois dos dez minutos, o jogo voltou a ficar truncado, com muitos passes no meio de campo e profundo respeito das equipes, preocupadas em não dar margem ao rival e cair em desvantagem neste jogo de ida.

Alvinegros na frente

Mas, aos 35, os alvinegros saíram na frente. Numa confusão na área, Galeano foi derrubado por Gastón Ávila. Fernando Sobral cobrou e fez o gol para o Ceará. Quase em seguida, Pol Fernández, do Fortaleza, agrediu Sobral no meio de campo. Expulsão direta. Com dez, o Leão não teve como tirar a diferença. E ainda deu sorte: o veterano zagueiro David Luiz salvou o que seria um gol certo de Guilherme.

