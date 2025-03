Atlético confirma o hexa e conquista o Mineiro pela 50ª vez

O Atlético é campeão mineiro pela 50ª vez na história. Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Galo confirmou o hexacampeonato mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América, neste sábado (15), no Mineirão, pela partida de volta da decisão. Apesar do gol de Jonathas, que assegurou a vitória do Coelho, os atleticanos comemoraram o título com placar agregado de 4 a 1. No fim, como todo enredo de uma final precisa, houve princípio de confusão e expulsões, mas nada que atrapalhasse a festa.

América diminui prejuízo, mas Atlético é hexa

Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Atlético administrou o resultado por 90 minutos. Dessa forma, a partida de volta da final do Mineiro foi morna. O Galo não demonstrou muita intensidade, mas encontrava espaços com facilidade quando queria. O time comandado pelo técnico Cuca tentou explorar o lado do campo e insistiu em cruzamentos, principalmente com Guilherme Arana, mas não levou muito perigo.

Já o América, por sua vez, jogou com hombridade e tentou diminuir o prejuízo da primeira partida. O Coelho teve menos volume de jogo, mas era objetivo. Dessa forma, criou chances. Yago Santos tentou surpreender Everson do meio-campo, mas o goleiro atleticano defendeu. Jonathas teve chance nos acréscimos, mas a defesa do Galo bloqueou a finalização. No rebote, Miquéias não aproveitou e isolou.

A temperatura subiu na etapa final. O Atlético começou com uma postura mais agressiva e com mais profundidade. Guilherme Arana tirou tinta do travessão, aos três minutos, e quase abriu o placar. Assim, o jogo ganhou um clima de final por um momento e teve até faísca entre os jogadores, com cartões amarelos para Lyanco e Figueiredo.

Após a pressão inicial, o Atlético diminuiu o ritmo novamente e tentou administrar o resultado. Quando a torcida já esboçava comemorar o título, o América colocou água no chopp atleticano com gol de Jonathas, aos 31 minutos. O veterano centroavante, que está se despedindo do futebol, recebeu na meia-lua, girou e finalizou forte, sem chances para Everson.

O Atlético, no entanto, não queria comemorar o título com derrota. Cuca colocou em campo nomes como Deyverson e Hulk, mas não teve jeito. O Galo até teve uma boa oportunidade com Rony, mas Jori, que foi tão criticado no primeiro jogo da final, salvou o América. Assim, o Coelho celebrou a vitória, enquanto os atleticanos comemoraram o 50º título de sua história.

América-MG 1 x 0 Atlético-MG

Final do Campeonato Mineiro 2025 – Jogo de volta

Data: 15/03/2025

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

América-MG: Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Jhosefer, min. 33’/2ºT), Miquéias e Yago Santos; Fabinho (Adyson, min. 21’/2ºT), Figueiredo (David Lopes, min. 21’/2ºT) e Jonathas. Técnico: William Batista

Atlétic0-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gustavo Scarpa (Igor Gomes, min. 35’/2ºT), Gabriel Menino (Bernard, min. 29’/2ºT) e Rubens (Patrick, min. 29’/2ºT); Cuello (Deyverson, min. 35’/2ºT) e Rony (Hulk, min. 43’/2ºT). Técnico: Cuca

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rafael Traci

Gols: Jonathas, aos 31′ do 2ºT (1-0)

Cartões amarelos: Kauã Diniz e Figueiredo (AME); Lyanco (CAM)

Cartões vermelhos: Adyson (AME); Guilherme Arana (CAM)

