São Paulo bate o Corinthians nos pênaltis e é campeão da Supercopa Feminina

O São Paulo é o grande campeão da Supercopa Feminina. Após um empate sem gols no Morumbis, as Soberanas se sobressaíram nos pênaltis e ficaram com a taça. Aline Milene chegou a desperdiçar uma penalidade, mas Vic Albuquerque e Robledo perderam suas cobranças para o Timão. Este, aliás, é o primeiro título do Tricolor na competição, que quebrou a hegemonia do rival, que havia ganhado todas as outras edições.

Primeiro tempo de poucas emoções

A primeira etapa no Morumbis foi muito equilibrado, mas de poucas emoções. O São Paulo tinha dificuldades de assustar a goleira Lelê, enquanto o Corinthians tinha dificuldade no último passe. A primeira chegada foi das Brabas, aos 7 minutos. Yaya arriscou de fora da área e Carlinha fez sua primeira defesa no jogo. Aos 11, o Tricolor respondeu com Giovanna Crivelari, que puxou o contra-ataque e fez Lelê trabalhar. Gabi Zanotti levou perigo aos 17, após dominar dentro da área e finalizar para o gol, mas parou na goleira Soberana. Ainda no fim da primeira etapa, Ariel Godoi puxou contra-ataque e chutou no canto, e Carlinha fez a defesa. Contudo, nenhuma das equipes chegaram com muito perigo, mas com muita coisa para conversar no intervalo.

São Paulo e Corinthians não saem do zero

Logo no primeiro minuto da etapa final, o São Paulo teve um pênalti ao seu favor. Dudinha ganhou na velocidade de Thaís Regina e só foi parada pela goleira Lelê, que derrubou a atacante dentro da área. Contudo, na cobrança, Camilinha bateu mal e a goleira corintiana fez a defesa. As Brabas deram resposta logo em seguida. Em cobrança de escanteio, Ariel Godoi cabeceou e Carlinha fez grande defesa para impedir a rival de abrir o placar. O Tricolor Paulista ainda teve chances com Dudinha e Bia Menezes tiveram chances, mas finalizaram para fora. O Timão respondeu com Carol Nogueira, parando na goleira Carlinha. No último lance, Karla Alves chegou a balançar as redes, mas ela estava em posição irregular. Assim, as equipes não saíram do 0 a 0 e a decisão ficou para os pênaltis.

São Paulo campeão nos pênaltis

Aline Milene desperdiçou para o São Paulo, mas Vic Albuquerque e Robledo perderam para o Corinthians. As Soberanas venceram por 4 a 3 na marca da cal e ficaram com o título da Supercopa Feminina.

SÃO PAULO (4)0X0(3) CORINTHIANS

Supercopa Feminina do Brasil – Final

Data e horário: 15/3/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes (Carol Gil, 37’/2ºT); Aline, Camilinha (Karla Alves, 21’/2ºT) e Robinha; Dudinha (Kesia, 37’/2ºT), Isa Guimarães (Maressa, 46’/2ºT) e Crivelari (Duda Serrana, 21’/2ºT). Técnico: Thiago Viana

CORINTHIANS: Lelê; Paulinha (Andressa Alves, intervalo), Mariza, Thaís Regina e Tamires (Juliete, 25’/2ºT); Thais Ferreira, Yayá (Carol Nogueira, intervalo) e Duda Sampaio (Robledo, 40’/2ºT); Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Ariel Godoi (Letícia Monteiro, 25’/2ºT) . Técnico: Lucas Piccinato.

Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões: Aline Milene, Kaká (SP); Lelê (COR)

