Tamires lamenta vice e vê competividade do futebol feminino aumentar no Brasil

O Corinthians perdeu sua hegemonia na Supercopa Feminina. Campeão das três edições anteriores, as Brabas perderam para o São Paulo nos pênaltis, no Morumbis e ficaram com o vice-campeonato. Após a partida, a lateral-esquerda e capitã da equipe, Tamires, afirmou qeu a decisão foi uma das mais complicadas que o Timão disputou nos últimos anos, mas afirmou que isso é um sinal que o futebol feminino vem crescendo e ficando mais competitivo.

“Com certeza. Acho que a gente sabia que este ano a competitividade ia aumentar ainda mais. Desde o início. Este foi um dos jogos entre São Paulo e Corinthians dos mais truncados, mais difíceis, que teve mais chances de finalização. Um jogo muito intenso também, mas um jogo justo. A gente sabia que poderia trabalhar mais, evitar nossos erros, saber a potência que o Corinthians continua sendo. Continuar trabalhando que ainda tem muita coisa pela frente.”, disse Tamires, que prosseguiu.

“A gente tem que enfrentar sempre de cabeça erguida, mas sabendo que a gente tem que trabalhar ainda mais. Conquistar tudo que o Corinthians conquistou, ser a referência que o Corinthians é, isso veio com muito trabalho. A gente tem que continuar com essa cabeça, trabalhando e querer que o futebol feminino cresça dentro de todos os clubes, continue investindo. Porque é isso que vai fazer o futebol crescer. A gente tem que continuar com essa mentalidade vencedora, com essa competitividade e honrar a camisa do Corinthians em todos os jogos”, completou.

Agora, o Timão ainda tem mais quatro competições para disputar no ano: O Brasileirão, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.