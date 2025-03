Aline Milene se emociona após título com o São Paulo: ‘Finalmente a gente conseguiu’

O São Paulo bateu o Corinthians nos pênaltis, neste sábado (15/3), no Morumbis e conquistou a Supercopa Feminina. Mais do que o título, o Tricolor conseguiu tirar uma pedra de seu sapato. Afinal, após perder três finais para o Timão nos últimos anos, as Soberanas, enfim, conseguiram bater as rivais e ficarem com a taça. Algo muito comemorado pela meia Aline Milene.

A jogadora deu uma entrevista muito emocionada ao final da partida, lembrando todas as vezes que deixou as finais chorando e que agora, enfim, conseguiu vencer um título com a camisa do São Paulo.

“Primeiramente agradecer a Deus, é um momento único para gente. Tem três finais que eu só venho dar entrevista chorando, falando que tinha todo o mérito do outro lado, mas a gente sempre batia na trave. Hoje não, hoje eu estou muito feliz, muito emocionada. A gente trabalhou demais, esse grupo trabalhou pra caramba. Finalmente a gente conseguiu o primeiro título do São Paulo depois de tanto tempo. Incrível, só gratidão’, disse a meia.

O Tricolor levantou uma taça pela última vez pelo futebol feminino em 1997, na conquista da Taça Brasil. Assim, a conquista neste sábado faz com que as jogadoras entre de vez na história do São Paulo.

“Com certeza, a gente sempre quer fazer finais contra os grandes times. São duas equipes que vem aí fazendo finais de Paulista, Brasileiro e agora na Supercopa. É grandioso. O que fica é o nosso legado. Escrevemos a nossa história, isso é verídico. Não tem mais o que contar, a gente está provando que a gente está construindo algo novo, algo grande e chegando. Agora conseguimos concluir nosso objetivo”, finalizou a Aline Milene.

