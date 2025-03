Sampaio Corrêa vence o Madureira, fatura a Taça Rio e vaga na Copa do Brasil

O Sampaio Corrêa, da cidade de Saquarema (RJ), derrotou o Madureira por 4 a 2, neste sábado (15), e faturou o título da Taça Rio, disputada entre os times que terminaram a primeira fase do Campeonato Carioca entre o quinto e o oitavo colocado. Como o Sampaio venceu a ida por 2 a 1, foi foi campeão com 6 a 3 no agregado, jogando em casa.

Este foi o primeiro título da Taça Rio da história do clube. De quebra, o Sampaio Corrêa garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026. Antes, quando eliminou o rival Boavista na semifinal, também já tinha garantido vaga na Série D do ano que vem. A outra semifinal, vale lembrar, foi disputada entre o Madureira e o Nova Iguaçu.

Inclusive, o Sampaio Corrêa confirmou o favoritismo com o título, afinal, a equipe terminou em quinto lugar no Campeonato Carioca, somando 16 pontos em 11 jogos, com quatro vitórias e quatro empates.

O volante Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo, Fluminense, Inter, entre outros, abriu o placar para o Madureira. No entanto, o empate veio ainda no primeiro tempo, com Alexandre. Daniel virou, e Ryan aumentou, enquano Jefferson Vieira desxontou. No apagar das luzes, o atacante Elias deu números finais.

