Hulk é artilheiro do Mineiro e bate recorde de Tostão e Ninão

Hulk escreveu mais uma grande história com a camisa do Atlético. Com sete gols marcados, o atacante foi o artilheiro do Campeonato Mineiro pelo quarto ano consecutivo e estabeleceu um novo recorde na competição. Assim, ele superou as marcas de Ninão e Tostão, ídolos do rival Cruzeiro.

Atlético confirma o hexa e conquista o Mineiro pela 50ª vez

No ano passado, Hulk igualou a marca de Ninão (1928, 1929 e 1930) e Tostão (1966, 1967 e 1968), ambos com três artilharias seguidas. Com a artilharia deste ano, o atacante do Atlético se tornou o maior artilheiro em anos consecutivos do Campeonato Mineiro, na era profissional em Minas Gerais.

Hulk é o segundo jogador da história do Atlético a conquistar quatro artilharias no Campeonato Mineiro. Porém, é o único que conseguiu o feito em anos consecutivos. Além dele, Dadá Maravilha foi o goleador da competição em 1969, 1970, 1972 e 1974. Em 1969, fez 29 gols e estabeleceu o recorde de uma edição na era profissional.

Considerando a era amadora do futebol em Minas Gerais, o recorde de artilharias consecutivas pertence a Britto. O ídolo do América foi o goleador do Campeonato Mineiro em cinco anos seguidos, entre 1916 a 1920. Assim, Hulk pode igualar a marca se continuar no Galo por mais uma temporada e conquistar a artilharia em 2026.

