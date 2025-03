Torcida do Flamengo esgota ingressos para Fla-Flu

Não há mais ingressos para a torcida do Flamengo para a final do Cariocão contra o Fluminense, neste domingo, 16/3, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Dos 63 mil ingressos colocados à venda, 21.300 eram para o Setor Norte, exclusivo do Flamengo. Enfim, todos foram negociados. Do total, 56 mil bilhetes já estavam vendidos até o início da noite. Assim, existiam apenas pouquíssimos lugares para as áreas de torcida mista (Leste e Oeste) e poucos milhares para o Setor Sul, onde se localiza a torcida do Fluminense.

O interesse do Rubro-Negro para este jogo, em que o empate garantirá o segundo título carioca seguido para o seu time, é imenso. A Imply Eleven Tickets, plataforma responsável pela venda de entradas do Flamengo, divulgou que registrou mais de 1.000 ingressos vendidos e processados por minuto. A empresa é responsável pelas tecnologias e serviços de venda de bilhetes do Flamengo desde 2017.

A demanda para este Fla-Flu é a maior registrada pela Imply na competição.

“Um clássico do tamanho de Flamengo e Fluminense, ainda mais em uma final, tem uma demanda muito grande por ingressos, contamos com servidores em escala que geram grande rendimento disse Tironi Paz Ortiz, CEO da

Imply.

Vale ressaltar que somente nesta temporada, no Maracanã, o Flamengo levou mais de 180 mil torcedores durante os cinco jogos disputados no estádio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.