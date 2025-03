CRB vira nos acréscimos e é tetracampeão alagoano em jogo muito bizarro

Com virada nos acréscimos, gol de barriga e outro gol aos 61 do segundo tempo, o CRB virou sobre o ASA neste sábado (15) e sagrou-se campeão alagoano de 2025. Assim, o Galo alcançou o quarto título seguido, o que não acontecia desde 1976-79. Como os times empataram em 2 a 2 na ida, quem vencesse ficaria com o título. O duelo deste final de semana foi realizado no Estádio Municipal Rei Pelé, em Maceió, com mando do CRB.

O experiente atacante Júnior Viçosa, ex-Grêmio, Vitória e América-MG, abriu o placar para o ASA aos 16 do segundo tempo. Mas o CRB empatou aos 55, com gol de barriga do também veterano Anselmo Ramon, ex-Cruzeiro, Vitória e Chapecó. Aos 61, no último ato do jogo, Higor Meritão marcou de cabeça, deu números finais e garantiu o título.

Que final de jogo!

A partida parou por cerca de 10 minutos por causa de um lance “bizarro” aos 27 do segundo tempo. O zagueiro Miranda marcou para o CRB, de cabeça. A arbitragem demorou cinco minutos para decidir o gol, analisando a linha do impedimento. No entanto, o VAR o chamou novamente, indicando que o certo mesmo era anular o gol. O que aconteceu, mas deixou a torcida da casa revoltada. Inclusive, isso gerou muita reclamação, naturalmente.

Toda confusão levou os acréscimos a 14 minutos. E com mais bola parada nesta reta final, outros minutos-extras. E foi assim que o ASA, que seria campeão com a vitória, viu o CRB empatar o jogo (a decisão iria aos pênaltis) e, depois, virar, o que levou o rival ao título.

Com a sequência, o CRB chegou ao 35º título alagoano em sua história, diminuindo a distância para o CSA, que tem 40. O ASA, que não é campeão desde 2011, soma sete taças, seguido por Coruripe e Capelense, ambos com três taças cada.

CRB e a Copa do Nordeste

Com o título estadual conquistado, o CRB agora foca na Copa do Nordeste. Na próxima sexta-feira (11), às 20h (horário de Brasília), o time enfrenta o Ferroviário no Rei Pelé, em um jogo crucial para avançar à fase de mata-mata. Por outro lado, o ASA terá quase um mês para se preparar para a Série D, com o primeiro jogo marcado para o dia 13 de abril, contra o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, na Bahia.

Ações da federação

A final foi marcada por ativações da Federação Alagoana de Futebol (FAF). Além de um layout exclusivo para o jogo, quatro torcedores de cada um dos times assistiram a partida diretamente do campo e atrás dos gols, em um lounge que recriou o ambiente de um bar. Os escolhidos também acompanharam de perto a cerimônia de premiação. No intervalo, o público presenciou o show da banda SambaLêle e fora do campo, a FAF, em parceria com a Ambev e a Abrasel, garantiu promoções aos torcedores em bares de Alagoas que transmitiram o duelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.