Deyverson deixa futuro em aberto no Atlético após título mineiro

Com pouco espaço no Atlético, Deyverson tem o futuro indefinido. Com contrato até o fim do ano e sem prestígio com o técnico Cuca, o jogador não está satisfeito com a sua situação e indicou que deseja sair. Assim, recebeu sondagens e entrou na mira do Fortaleza, que busca reforços para encorpar o elenco.

GALO CAMPEÃO! VEJA COMO FOI!

“Fiquei sabendo. Fico feliz quando surge interesse porque significa que estamos fazendo um trabalho bom. Mas está nas mãos de Deus. Tenho contrato com o Galo ainda, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e o que vai ser dialogado. Não sei o que esperar”, disse o jogador.

Com a chegada de Rony, Deyverson perdeu espaço no Atlético. Assim, o atacante não foi titular em nenhuma partida e entrou em campo na maioria das vezes nos minutos finais. Ao todo, soma dois gols em 11 jogos disputados.

Deyverson chegou ao Atlético em agosto de 2024 e tem contrato até dezembro deste ano. O atacante disputou 34 jogos, fez oito gols e duas assistências, e foi importante na campanha do vice-campeonato da Libertadores no ano passado.

