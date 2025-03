Cuca enaltece título, mas vê ‘elenco em construção’ e indica reforços

O Atlético conquistou o título estadual pelo sexto ano consecutivo, mas o técnico Cuca quer mais. Após a partida, o treinador enalteceu a conquista no início da temporada, mas reiterou que o elenco ainda não está formado. Assim, indicou que deve pedir mais reforços para a sequência do ano e que já está em conversas com a diretoria do clube.

GALO CAMPEÃO! VEJA COMO FOI!

“É um momento muito alegre, mas temos que pensar no futuro. Estou muito contente com o que a diretoria tem me dado. Nós não definimos ainda um plantel e estamos em fase final de construção. É uma fase muito importante para toda a sequência do ano. Temos que ter um ótimo elenco e precisamos desses acertos para poder buscar títulos grandes”, disse Cuca.

Foi o quinto título mineiro de Cuca, que igualou Levir Culpi como treinador mais vitorioso da história da competição. Dos cinco, títulos, quatro foram com o Atlético: em 2012, 2013, 2021 e 2025. Além disso, também ganhou com o Cruzeiro, em 2011. Levir, por sua vez, conquistou dois com a Raposa e três com o Galo.

Campeão mineiro pelo sexto ano consecutivo, o Atlético agora inicia os preparativos para a estreia no Brasileirão. Após lutar contra o rebaixamento no ano passado, o Galo almeja voos mais altos em 2025. Assim, o técnico Cuca terá duas semanas para organizar o time para o jogo contra o Grêmio, dia 29, às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre.

