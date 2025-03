Botafogo e Cruzeiro empatam em jogo-treino no Rio

O Botafogo teve o primeiro teste sob o comando do técnico português Renato Paiva. O Alvinegro aproveitou a folga no calendário para disputar um jogo-treino com o Cruzeiro, neste sábado (15), no Nilton Santos, que terminou empatado por 3 a 3. Savarino e Igor Jesus fizeram os gols do Botafogo, enquanto a Raposa marcou com Wanderson, Dudu e Marquinhos.

O jogo-treino teve duração de duas horas e foi dividido em quatro tempos de 30 minutos. Nos primeiros 60 minutos de partida, as equipes entraram em campo com os titulares. O primeiro tempo de 30 minutos terminou empatado em 1 a 1. Já no segundo, deu Botafogo por 2 a 1. Savarino, duas vezes, e Igor Jesus, fizeram os gols do Alvinegro, enquanto Wanderson e Dudu marcaram para a Raposa.

Já na última hora de partida, os reservas entraram em ação. Nos primeiros 30 minutos, os jogadores sentiram a falta de entrosamento e isso se refletiu no placar com o empate sem gols. Na última meia hora de jogo, a Raposa venceu por 1 a 0, com gol do atacante Marquinhos, e empatou o placar geral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.