Flamengo x Palmeiras (Libertadores Sub-20): onde assistir e escalações

Flamengo e Palmeiras decidem neste domingo, 16/3, às 20h (de Brasília), a Libertadores Sub-20. O jogo será no estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai, país-sede da competição. Atual campeão da Libertadores e também mundial, o Flamengo enfrentará os atuais campeões do Brasileirão. Aliás, este jogo é a reedição da final do Campeonato Brasileiro 2023, quando o Fla venceu os palmeirenses nos pênaltis. Na preliminar, às 16h30, no mesmo estádio, jogam Belgrano e Danúbio.

Na semifinal, o Flamengo eliminou o Danubio, vencendo por 1 a 0. Já o Palmeiras passou pelo Belgrano, 2 a 0.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais SporTV, BandSports e GOAT a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Flamengo

O técnico Cleber dos Santos fechou neste sábado a preparação para a grande final. A boa campanha e a ausência de jogadores lesionados, aumenta a confiança em um bom resultado. Porém, há um temor com o condicionamento físico do time. Afinal, o Flamengo normalmente faz um ótimo primeiro tempo, mas cai de produção na etapa final. Isso ocorreu na semifinal.

Para buscar o bicampeonato, o comandante não confirmou a escalação. Mas deve repetir a formação da vitória sobre o Danubio. Contudo, não será surpresa se o atacante Guilherme começar no banco. Assim,o trenador usaria mais um homem de meiomde campo para reforçar a marcação. Afinal,o Fla enfrentará o melhor ataque da competição.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras treinou neste sábado no Centro de Competições Formativas da Associação Paraguaia. Os trabalhos tiveram ênfase em cruzamentos e cobranças de pênaltis. A base será a mesma da partida diante do Belgrano. E um dos destaques deste jogo, Larson, autor de um dos gols no 2 a 0. Ele, que chegou recentemente ao Verdão, espera novamente fazer a diferença para o seu time.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei que estaria aqui no Palmeiras. Enfim, nem passou pela minha cabeça que estaria aqui fazendo gol em uma semifinal da Libertadores. Essa competição tem um peso muito grande. Assim, fico muito feliz em fazer gol. Mas também poder ajudar a equipe de várias formas”, disse Larson ao site do Palmeiras.

FLAMENGO X PALMEIRAS

Final da Libertadores Sub-20

Data e horário: 16/3/2025, 20h (de Brasília)

Local: Arsenio Erico, Assunção (PAR)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Da Mata, Iago e Carbone; Rayan Lucas, João Alves e Shola; Pablo Lucio, Guilherme e Felipe Teresa. Técnico: Cleber dos Santos

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Larson e Figueiredo; Erick Belé, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

Arbitragem: Não divulgada até o fechamento desta matéria

