F1: Norris sobrevive em corrida caótica e vence GP da Austrália

Se o fã de Fórmula 1 estava com saudade, a abertura da temporada de 2025 teve de tudo um pouco para apresentar o cartão de visitas do que vem pela frente no ano. Com direito a chuva, derrapadas e seis abandonos, o Grande Prêmio da Austrália terminou com vitória de Lando Norris, na madrugada deste domingo (16/3), no circuito de Albert Park, em Melbourne. O piloto da McLaren liderou a maior parte da corrida e conseguiu se recuperar de um erro já na reta final para ganhar pela quinta vez na carreira. Max Verstappen, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes, completaram o pódio, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto bateu e não cruzou a linha de chegada.

Depois de voar nos treinos livres e na classificação, quando garantiu a pole position com o melhor tempo em todas as sessões, Norris começou o ano com moral. O britânico largou bem, segurou a pressão de Verstappen na chuva e garantiu os primeiros 25 pontos do ano. "Foi muito legal, uma corrida difícil, ainda mais com o Max atrás de mim. Estava acelerando muito mais nas duas últimas voltas, estava muito estressado. A gente teve alguns erros, muito difícil a condição hoje, mas conseguimos finalizar em primeiro", disse Norris.

Na estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto não deu sorte. O brasileiro perdeu duas posições na largada e foi penalizado por um erro da equipe na saída dos boxes. A gota d’água foi na volta 47, quando perdeu a traseira com a pista molhada e foi parar no muro. Ele era 13º no momento. O único calouro que conseguiu brilhar na prova foi Kimi Antonelli, substituto de Lewis Hamilton na Mercedes e que terminou em quinto.

A McLaren esteve muito próxima de fazer uma dobradinha, mas Oscar Piastri foi outro que rodou no fim e aumentou a sina dos pilotos da casa no GP da Austrália, que nunca conseguiram um lugar no pódio. O australiano chegou a ameaçar Norris pela liderança antes de despencar no pelotão ao ficar preso na grama. Ainda assim, ele conseguiu se recuperar e ficou em 9º. A zona de pontuação foi completada por Alex Albon (4º), Lance Stroll (6º), Nico Hulkenberg (7º), Charles Leclerc (8º) e Lewis Hamilton (10º).

Após a primeira etapa da temporada, a Fórmula 1 retorna na próxima semana para o Grande Prêmio da China, em 23 de março, no Circuito Internacional de Xangai. A largada será novamente na madrugada, marcada para às 4h da manhã (de Brasília).

Como foi a corrida

As emoções começaram antes mesmo da largada. Um dos calouros da temporada, Isack Hadjar, da Racing Bulls, perdeu o controle do carro na segunda curva da volta de apresentação, carimbou o muro e precisou abandonar. Depois das luzes se apagarem, foi vez de Jack Doohan, da Alpine, outro estreante, bater e obrigar a entrada do carro de segurança. Mesmo com o ritmo mais lento, Carlos Sainz, da Williams, também errou e foi o terceiro a se retirar da prova.

Com a situação na pista mais controlada, Norris, Verstappen e Piastri descolaram do restante do pelotão. Em cena rara, o tetracampeão cometeu um deslize e permitiu o australiano recuperar a segunda posição, que havia perdido para o holandês ainda na largada. Com uma dobradinha na frente, as McLarens chegaram a abrir mais de 16 segundos do terceiro colocado. Piastri até tentou dar calor no companheiro de equipe, porém perdeu tempo com uma escapada e viu o britânico ficar mais distante na liderança.

Quando a corrida estava morna, a nova dose de emoção foi por conta de Fernando Alonso, que bateu e causou a segunda entrada do safety car. Com o carro de segurança, as equipes aproveitaram para chamar os pilotos aos boxes e colocarem pneus de pista seca.

Porém, logo quando os compostos duros viraram maioria no grid, a chuva voltou. Norris e Piastri escaparam na mesma curva e Verstappen assumiu a ponta. O britânico conseguiu voltar rapidamente para a pista, mas o australiano ficou preso na grama e foi ultrapassado por quase todo o pelotão. Os pilotos voltaram para os boxes para calçar pneus de pista molhada novamente e Norris recuperou a frente.

O carro de segurança foi lançado pela terceira vez na corrida, desta vez por razão dupla. Primeiro Liam Lawson, da Red Bull, e depois Bortoleto, bateram e precisaram abandonar. A relargada foi com apenas seis voltas restantes e, mesmo com a pressão de Verstappen, Norris conseguiu segurar o adversário para receber a bandeirada em primeiro.

Resultado final

1. Norris (McLaren)

2. Verstappen (Red Bull)

3. Russell (Mercedes)

4. Albon (Williams)

5. Antonelli (Mercedes)

6. Stroll (Aston Martin)

7. Hulkenberg (Sauber)

8. Leclerc (Ferrari)

9. Piastri (McLaren)

10. Hamilton (Ferrari)

11. Gasly (Alpine)

12. Tsunoda (RB)

13. Ocon (Haas)

14. Bearman (Haas)

15. Lawson (Red Bull) – abandonou

16. Bortoleto (Sauber) – abandonou

17. Alonso (Aston Martin) – abandonou

18. Sainz (Williams) – abandonou

19. Doohan (Alpine) – abandonou

20. Hadjar (RB) – abandonou